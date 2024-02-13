В РСПП прошел форум «Креативный экспорт: новые горизонты»

Добьется ли наша страна технологического суверенитета и будут ли созданы необходимые для развития креативных индустрий институты или те, кто создает новую, несырьевую экономику, будут по-прежнему воевать за признание российских талантов, деньги и престиж державы на фронтах глобальных рынков поодиночке, — пытались понять участники форума «Креативный экспорт: новые горизонты», который состоялся в РСПП в рамках «Недели российского бизнеса».