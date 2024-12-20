«Азовца» приговорили к 15 годам колонии за подготовку теракта в Шереметьево

Бойца украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Ивана Пилипчука суд приговорил к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта в московском аэропорту Шереметьево.
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