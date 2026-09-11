Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зеленский поплакался норвежцам: «Русский беспилотник гонялся за моим самолетом по всей Европе. Дайте денег!»

Зеленский поплакался норвежцам: «Русский беспилотник гонялся за моим самолетом по всей Европе. Дайте денег!»

Зеленский поплакался норвежцам: «Русский беспилотник гонялся за моим самолетом по всей Европе. Дайте денег!» Главарю киевской хунты без разницы, где попрошайничать — хоть на свадьбе, хоть на похоронах Игорь Землянский Фото: IMAGO/Martin Pedaja/TASS Норвежское небо, по словам премьер-министра этой скандинавской страны Йонаса Гар Стёре, оказалось не слишком гостеприимным для Владимира Зеленского.

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