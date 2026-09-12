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ИА Регнум

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«Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура РПЛ

«Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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