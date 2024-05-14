«СПБ Биржа» допускает изменение подхода к дивидендным выплатам

«СПБ Биржа» впервые с момента проведения IPO, которое состоялось в ноябре 2021 года, допустила изменение подхода к дивидендным выплатам, пишет РБК со ссылкой на заявления главы торговой площадки Евгения Сердюкова.
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