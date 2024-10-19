Депутат Журавлев: у солдат из КНДР недостаточно опыта для участия в СВО

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев был бы рад видеть солдат из КНДР на линии соприкосновения в зоне СВО, но отметил, что пока у них недостаточно опыта для помощи российским военным.
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