БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Япония снова точит самурайские ножи, требуя отмены наших праздников

Япония снова точит самурайские ножи, требуя отмены наших праздников

Токио напомнили, кто победил во Второй мировой и попросили не разжигать Третью Светлана Гомзикова На фото: заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время торжественного прохождения войск южно-сахалинского военного гарнизона и молодежных патриотических организаций (Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Шаповалов Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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