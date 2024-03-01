Игорь Шишкин о Послании Президента Федеральному Собранию

Послание Президента - «зигзаг истории» начинает уходить в прошлое, а жизнь России входить в естественное для нее руслоТермин «зигзаг истории», как нарушение естественного развития страны и этногенеза ее государствообразующего народа в результате искусственного воздействия, ввел Лев Николаевич Гумилев в описании истории Хазарского каганата.
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