Игорь Шишкин о Послании Президента Федеральному Собранию

Послание Президента - «зигзаг истории» начинает уходить в прошлое, а жизнь России входить в естественное для нее руслоТермин «зигзаг истории», как нарушение естественного развития страны и этногенеза ее государствообразующего народа в результате искусственного воздействия, ввел Лев Николаевич Гумилев в описании истории Хазарского каганата.