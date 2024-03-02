Сунесс о бане Погба на 4 года: «Крайне печальное завершение карьеры человека, у ног которого был весь мир. Богатство, слава, победа на ЧМ в России – он стал почивать на лаврах»

«У меня никогда не было сомнений в его способностях. Я видел игрока с отличными техническими способностями и физическими характеристиками, у которого был потенциал стать одним из лучших полузащитников в истории нашего вида спорта.
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