Финансист Проценко: решение ЦБ по ключевой ставке не повлияет на курс рубля

В пятницу, 21 марта, состоится заседание Банка России Решение Центробанка по ключевой ставке не окажет серьезного влияния на курс рубля, однако в дело вступят другие факторы, сообщила агентству «Прайм» генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.