Андрей Нэстасе - о назначении генерального прокурора: «Они меняли закон 16 раз»

Андрей Нэстасе, юрист и бывший заместитель премьер-министра, считает, что нынешнее правительство манипулирует законом о прокуратуре в своих интересах, препятствуя назначению генерального прокурора в течение трех лет.
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