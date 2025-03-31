Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Run Николаева
    Я тоже не поняла :)))Мясо с овощами в ...
  • Тамара Д
    А что такое "намыото"?Мясо с овощами в ...
  • Run Николаева
    Я так понимаю, чтоб быстрее сготовилось :) Хотя свиная шея за полчаса и крупными кубиками дойдет.Мясо с овощами в ...

Мясо с овощами в фантастическом соусе! Просто тает во рту! Это блюдо точно станет любимым

Мясо с овощами в фантастическом соусе! Просто тает во рту! Это блюдо точно станет любимым

Это блюдо очень простое, но при этом пикантное и очень яркое по вкусу. Непременно попробуйте приготовить Ингредиенты: мясо (намыото свинина шея) 300 гр, кабачок 200 гр, морковь 100 гр, лук 50 гр , соевый соус 30 мл, томатная паста 20 гр, сахар 10 гр   Нарезаем мясо тонкими ломтиками (толщина 2-3 мм).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Run Николаева
Я так понимаю, чтоб быстрее сготовилось :) Хотя свиная шея за полчаса и крупными кубиками дойдет.
Ответить
19 час.
Тамара Д
А что такое &quot;намыото&quot;?
Ответить
16 час.
Run Николаева
Я тоже не поняла :)))
Ответить
14 час.
наверх