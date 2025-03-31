Мясо с овощами в фантастическом соусе! Просто тает во рту! Это блюдо точно станет любимым

Это блюдо очень простое, но при этом пикантное и очень яркое по вкусу. Непременно попробуйте приготовить Ингредиенты: мясо (намыото свинина шея) 300 гр, кабачок 200 гр, морковь 100 гр, лук 50 гр , соевый соус 30 мл, томатная паста 20 гр, сахар 10 гр Нарезаем мясо тонкими ломтиками (толщина 2-3 мм).