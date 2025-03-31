Армия России продвигается вглубь Украины: «Курская авантюра обернулась сумской катастрофой»

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Российские военные освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области, что стало значительным шагом в рамках операции по формированию буфера безопасности на приграничной территории.
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