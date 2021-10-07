Кузьмин: договоренности Путина и Медведчука о газе могли изменить судьбу Украины

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала "Первый независимый", что договоренности о цене на газ, к которым пришли председатель политсовета партии Виктор Медведчук и власти России, в частности, президент Владимир Путин, могли изменить судьбу Украины.