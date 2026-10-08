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В Туркмении Путина угостили самсой и пловом с индейкой на приеме

В Туркмении Путина угостили самсой и пловом с индейкой на приеме

В Туркмении прошел торжественный прием для лидеров стран СНГ. Президента России Владимира Путина и его коллег угостили самсой с мясом, тыквой и зеленью, стейком из телятины и пловом с индейкой, сообщило РИА «Новости» .

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