Мобилизованного с гепатитом C и ранением легкого снова отправляют на линию соприкосновения — в «шторма»

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Телеграм канал «Осторожно, новости» рассказывает важные новости России за неделю про историю двух мобилизованных мужчин из Нижнего Новгорода, которые были направлены в зону боевых действий, несмотря на их тяжелое состояние здоровья.