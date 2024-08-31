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Царьград

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Подросток погиб в страшном ДТП в Челябинской области

Подросток погиб в страшном ДТП в Челябинской области

Авария произошла на скользкой дороге.30 августа в 12:40 ДТП произошло на 7 км автодороги "Касли- Верхний Уфалей" в Челябинской области.

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