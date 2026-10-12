Священник рассказал, что будет, если смотреть "Битву экстрасенсов"

В Русской православной церкви прокомментировали духовные последствия увлечения оккультными телешоу. Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что такие программы, как "Битва экстрасенсов", могут нанести серьезный вред психике и духовному состоянию зрителей.