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Царьград

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Священник рассказал, что будет, если смотреть "Битву экстрасенсов"

Священник рассказал, что будет, если смотреть "Битву экстрасенсов"

В Русской православной церкви прокомментировали духовные последствия увлечения оккультными телешоу. Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что такие программы, как "Битва экстрасенсов", могут нанести серьезный вред психике и духовному состоянию зрителей.

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