О том, как придумывается нечто новое

А было так, что в недавно вышедшем материале о древних мигрантах и миграциях зашел у нас на сайте разговор о «придумывании чего-то нового» и о том, «стоит ли гордиться умением хорошо изложить старое»? Ну я и написал, что хотя считаю что популяризация любых знаний вещь очень важная, но кое-что новое я тоже в свое время придумал.