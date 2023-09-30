О том, как придумывается нечто новое

А было так, что в недавно вышедшем материале о древних мигрантах и миграциях зашел у нас на сайте разговор о «придумывании чего-то нового» и о том, «стоит ли гордиться умением хорошо изложить старое»? Ну я и написал, что хотя считаю что популяризация любых знаний вещь очень важная, но кое-что новое я тоже в свое время придумал.
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