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Старшеклассники сняли ЛГБТ-контент на фоне памятника ВОВ

Старшеклассники сняли ЛГБТ-контент на фоне памятника ВОВ

Юрий Кот Фото из сети Старшеклассники сняли короткий ролик с ЛГБТ-контентом в Подмосковье.

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Комментарии
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ВераВерная
Отговорки дебильные - мы наоборот высмеивали однополые отношения, и все было не по-настоящему. Ну конечно, ещё не хватало чтоб по-настоящему...а на фоне памятника погибшим в ВОВ - зачем? Совсем серое вещество в голове не соображает? Подростки, безусловно, хотят быть замеченными, хоть так, но выделиться, действуют по примеру Милохина - не важно какую пургу нести, прикольно же...Проблема есть. Когда в открытом доступе полно информации и видеоконтента о нетрадиционных отношениях, пустоголовых дебилов очень легко поймать на эту удочку. Ведь взамен ничего не предлагается.
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1 час.
Лилия Леденева
Если вы смотрите 60 минут по ТВ там всё время показывают придурков ЛГБТ из разных стран. Нужно убрать с телевидения всё это. Даже ведь смотреть противно. Мусолят изо дня в день. Вот детишки и смотрят на этих разукрашенных и полуголых психически больных .
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54 мин.
ВераВерная
Уверяю вас, подростки такие передачи не смотрят. Они вообще ТВ не смотрят. Вся их жизнь - в Инете, в гаджетах. А там этого добра про ЛГБТ и прочие радости- вагон. Но соглашусь с вами - у &quot;60 минут&quot; прям пристрастие нездоровое обсуждать эту тему. До тошноты опротивели.
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49 мин.

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