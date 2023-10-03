Старшеклассники сняли ЛГБТ-контент на фоне памятника ВОВ

ВераВерная Отговорки дебильные - мы наоборот высмеивали однополые отношения, и все было не по-настоящему. Ну конечно, ещё не хватало чтоб по-настоящему...а на фоне памятника погибшим в ВОВ - зачем? Совсем серое вещество в голове не соображает? Подростки, безусловно, хотят быть замеченными, хоть так, но выделиться, действуют по примеру Милохина - не важно какую пургу нести, прикольно же...Проблема есть. Когда в открытом доступе полно информации и видеоконтента о нетрадиционных отношениях, пустоголовых дебилов очень легко поймать на эту удочку. Ведь взамен ничего не предлагается.

Лилия Леденева Если вы смотрите 60 минут по ТВ там всё время показывают придурков ЛГБТ из разных стран. Нужно убрать с телевидения всё это. Даже ведь смотреть противно. Мусолят изо дня в день. Вот детишки и смотрят на этих разукрашенных и полуголых психически больных .