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В Госдуме рассказали об индексации пособий и выплат с 1 февраля

В Госдуме рассказали об индексации пособий и выплат с 1 февраля

С 1 февраля на 9,5% вырастет размер более 40 пособий и выплат, включая материнский капитал, единовременное пособие по рождению или усыновлению ребенка и пособие беременной жене военнослужащего по призыву, рассказал глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

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