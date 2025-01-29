В Госдуме рассказали об индексации пособий и выплат с 1 февраля

С 1 февраля на 9,5% вырастет размер более 40 пособий и выплат, включая материнский капитал, единовременное пособие по рождению или усыновлению ребенка и пособие беременной жене военнослужащего по призыву, рассказал глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.