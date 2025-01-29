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Воронежские полицейские помогли военному корреспонденту из Италии получить гражданство Российской Федерации

Воронежские полицейские помогли военному корреспонденту из Италии получить гражданство Российской Федерации

«Сегодня сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из городской полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации 35-летнему итальянцу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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