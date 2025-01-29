Воронежские полицейские помогли военному корреспонденту из Италии получить гражданство Российской Федерации

«Сегодня сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из городской полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации 35-летнему итальянцу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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