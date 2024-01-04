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Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» изображал перед Винисиусом, что плачет. Он уже делал это в феврале

Защитник «Мальорки» Маффео во время игры с «Реалом» изображал перед Винисиусом, что плачет. Он уже делал это в феврале

В одном из эпизодов матча 19-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Мальоркой» (1:0) Маффео, стоя рядом с Винисиусом, поднес кулаки к лицу и изобразил, что плачет.

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