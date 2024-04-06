Прокуратура потребовала возбудить дело из-за прорыва дамбы в российском городе

Прокуратура Оренбургской области потребовала возбудить уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске. В следственные органы направлены материалы для привлечения к уголовной ответственности должностных лиц по статьям 293 УК РФ («Халатность») и 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии