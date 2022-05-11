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Биометрические системы безопасности и их особенности

Биометрические системы безопасности и их особенности

Биометрические системы контроля необходимы для обеспечения идентификации биометрических параметров, присущих каждому человеку и характеризующихся своей уникальностью.

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