Биометрические системы безопасности и их особенности

Биометрические системы контроля необходимы для обеспечения идентификации биометрических параметров, присущих каждому человеку и характеризующихся своей уникальностью.
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