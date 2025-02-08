Сына советника свердловского губернатора комиссовали после ранений на СВО

Сына экс-главы города Алапаевска и советника губернатора Свердловской области Сайгида Билалова комиссовали после 2,5 лет участия в спецоперации, 6 февраля написал Билалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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