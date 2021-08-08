"Готова поддержать": Новикова вступилась за идею "Ленинградской надбавки" Булановой

ПОЛИТРОССИЯПолитика"Готова поддержать": Новикова вступилась за идею "Ленинградской надбавки" БулановойАртистка Татьяна Буланова баллотируется в ЗакС от партии "Родина" с инициативой надбавок к пенсии петербуржцам.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikitenko JuryЯ очень уважаю К. Новикову, как артистку и актрису. Звание народной ей присвоено заслуженно. Но зачем лезть туда, в чем не понимаешь ничего. А именно, в политику. Откуда у артиста вдруг проявились качества политика? Они всю свою сознательную жизнь прожили чужие судьбы и чужие жизни. Я имею в виду их роли. Так пусть м продолжают заниматься тем, что они хорошо умеют. А не лезут туда, где ничего не понимают.Комментировать
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