ПОЛИТРОССИЯ

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"Готова поддержать": Новикова вступилась за идею "Ленинградской надбавки" Булановой

"Готова поддержать": Новикова вступилась за идею "Ленинградской надбавки" Булановой

Артистка Татьяна Буланова баллотируется в ЗакС от партии "Родина" с инициативой надбавок к пенсии петербуржцам.

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Nikitenko Jury
Я очень уважаю К. Новикову, как артистку и актрису. Звание народной ей присвоено заслуженно. Но зачем лезть туда, в чем не понимаешь ничего. А именно, в политику. Откуда у артиста вдруг проявились качества политика? Они всю свою сознательную жизнь прожили чужие судьбы и чужие жизни. Я имею в виду их роли. Так пусть м продолжают заниматься тем, что они хорошо умеют. А не лезут туда, где ничего не понимают.

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