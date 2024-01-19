Украина решила выделить рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей

Кабинет министров Украины выделил рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, на эти цели украинское правительство решило направить 17,5 миллиарда гривен, которые потратят на строительство сооружений и покупку оборудования.
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