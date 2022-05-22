Координатор Білого дому по боротьбі з COVID-19 Ашиш Джха (архівне фото) FDA ухвалить рішення щодо вакцини від COVID-19 для дітей найближчими тижнями Про це заявив координатор Білого дому по боротьбі з COVID-19 Координатор Білого дому по боротьбі з COVID-19 доктор Ашиш Джха заявив у неділя, що очікує рішення Управління з санітарного нагляду за якістю […] Сообщение FDA прийме рішення щодо вакцини від COVID-19 для дітей у найближчі тижні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.