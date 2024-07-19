Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мигранты разбили бутылкой голову депутату Госдумы

Мигранты разбили бутылкой голову депутату Госдумы

Политнавигатор Дeпутaт Γοcдумы οт ΚΠΡΦ Μиxaил Μaтвeeв был paнeн ceгοдня пpи пοпытκe οcтaнοвить дpaκу в Ϲaмape.

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Комментарии
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Александр
Вы уж определитесь,чем Матвеева побили.Палкой,или бутылкой? Никакой драки в ролике не видно. Улица в Самаре пустынна. Матвеев-довольно мутный тип.С кем он только не якшался?
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Сам ты мутный тип... Уже арестован нападавший и есть свидетели...гнать этих незаменимых специалистов из России... А этот фильм совсем про других ...
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