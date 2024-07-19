Политнавигатор Дeпутaт Γοcдумы οт ΚΠΡΦ Μиxaил Μaтвeeв был paнeн ceгοдня пpи пοпытκe οcтaнοвить дpaκу в Ϲaмape.
Мигранты разбили бутылкой голову депутату Госдумы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Вы уж определитесь,чем Матвеева побили.Палкой,или бутылкой? Никакой драки в ролике не видно. Улица в Самаре пустынна. Матвеев-довольно мутный тип.С кем он только не якшался?
Ответить
15 час.
Петр Троеглазов
Сам ты мутный тип... Уже арестован нападавший и есть свидетели...гнать этих незаменимых специалистов из России... А этот фильм совсем про других ...
Ответить
14 час.
Свежие комментарии