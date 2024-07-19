Мигранты разбили бутылкой голову депутату Госдумы

Вы уж определитесь,чем Матвеева побили.Палкой,или бутылкой? Никакой драки в ролике не видно. Улица в Самаре пустынна. Матвеев-довольно мутный тип.С кем он только не якшался?

Петр Троеглазов

Сам ты мутный тип... Уже арестован нападавший и есть свидетели...гнать этих незаменимых специалистов из России... А этот фильм совсем про других ...