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Воронежские новости

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Арбитражный спор КБ «МКС» и воронежского концерна «Созвездие» дошёл до кассации

Арбитражный спор КБ «МКС» и воронежского концерна «Созвездие» дошёл до кассации

Сумма иска ООО «КБ «МКС» к концерну «Созвездие» составила 34,2 млн рублей из-за неисполнения обязательств по договорам поставки.

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