Деми Мур опубликовала новое фото с бывшим мужем

Деми Мур выложила фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом В своём профиле голливудская актриса Деми Мур поделилась новой фотографией с бывшим мужем, актёром Брюсом Уиллисом, который борется с тяжёлой болезнью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии