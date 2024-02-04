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Деми Мур опубликовала новое фото с бывшим мужем

Деми Мур опубликовала новое фото с бывшим мужем

Деми Мур выложила фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом В своём профиле голливудская актриса Деми Мур поделилась новой фотографией с бывшим мужем, актёром Брюсом Уиллисом, который борется с тяжёлой болезнью.

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