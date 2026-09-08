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СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на жилые дома в Саратове

СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на жилые дома в Саратове

В результате атаки беспилотников в Саратове пострадали 10 мирных жителей, среди которых трое детей.Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки беспилотников на жилой сектор Саратовской области.

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