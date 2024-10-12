Майор Гром За три дня три мощных, крайне результативных калибровки, которые, очень похоже, приобрели некую системность в обожаемом всеми русском городе, про который у нас на Премиуме есть огромное исследование, где мы привели мнения нескольких жителей о настроениях, бытующих в городе и о том, как сильно ждут там нас или нет? Поэтому призываем всех вас подписываться на наш Премиум (хотя нам самим такое название и не нравится).
Совпадение или нет? Калибровка портов приобрела плотную системность
Комментарии
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Константин Самарин
Надо подводить под усиленную калибровку и украинские военные заводы, клепающие технику для ВСУ. Ато как-то не серьезно: "Мотор Сич"- только один цех зацепило.. Где штампуют "Паляницы"- вообще не понятно... Где центральные склады вооружений ВСУ в прифронтовых зонах- тоже не ясно.
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3 час.
Nikolay Stepanov
Всё наверху знают, и не хуже нас с вами. Да только различные договорняки не дают как следует въебать по чердаку укрорейха. Мы увидели за три года истинное лицо беспомощной, бездарной, трусливой, барыжной и предательской власти.
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40 мин.
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