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Совпадение или нет? Калибровка портов приобрела плотную системность

Совпадение или нет? Калибровка портов приобрела плотную системность

Майор Гром За три дня три мощных, крайне результативных калибровки, которые, очень похоже, приобрели некую системность в обожаемом всеми русском городе, про который у нас на Премиуме есть огромное исследование, где мы привели мнения нескольких жителей о настроениях, бытующих в городе и о том, как сильно ждут там нас или нет? Поэтому призываем всех вас подписываться на наш Премиум (хотя нам самим такое название и не нравится).

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Комментарии
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Константин Самарин
Надо подводить под усиленную калибровку и украинские военные заводы, клепающие технику для ВСУ. Ато как-то не серьезно: &quot;Мотор Сич&quot;- только один цех зацепило.. Где штампуют &quot;Паляницы&quot;- вообще не понятно... Где центральные склады вооружений ВСУ в прифронтовых зонах- тоже не ясно.
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3 час.
Nikolay Stepanov
Всё наверху знают, и не хуже нас с вами. Да только различные договорняки не дают как следует въебать по чердаку укрорейха. Мы увидели за три года истинное лицо беспомощной, бездарной, трусливой, барыжной и предательской власти.
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40 мин.

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