В парламенте Нидерландов заявили о необходимости нанесения ракетных ударов по России

Евросоюз должен нанести ракетные удары по России. С таким призывом выступила депутат парламента Нидерландов Ханнеке ван дер Верф.
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А ЧТО тогда ОСТАНЕТСА от ЛЮБИТЕЛЕЙ ТРАВКИ если РОССИЯ НАЗАД УДАРИТ по ПОЛОУМНЫМ НЕДОНОСКАМ, А ....????