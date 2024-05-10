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Военные новости ★ спецоперация

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Посёлки Стрелечья и Гатище Харьковской области перешли под контроль российской армии

Посёлки Стрелечья и Гатище Харьковской области перешли под контроль российской армии

Два поселка в Харьковской области перешли под контроль России, штурмовые группы российских войск начали продвижение в регионе сразу на пяти направлениях.

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