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Захарова прокомментировала санкции Канады против руководителей Росмолодежи и МЧС

Захарова прокомментировала санкции Канады против руководителей Росмолодежи и МЧС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введение Канадой санкций против руководителей Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) и Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

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