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Колесов прогнозирует позднее бабье лето в Петербурге

Колесов прогнозирует позднее бабье лето в Петербурге

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов прогнозирует колебания погоды в городе и прилегающих территориях на этой неделе, с переходом от осадков к сухой и более теплой погоде за счет приближения антициклона.

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