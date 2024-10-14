Колесов прогнозирует позднее бабье лето в Петербурге

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов прогнозирует колебания погоды в городе и прилегающих территориях на этой неделе, с переходом от осадков к сухой и более теплой погоде за счет приближения антициклона.
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