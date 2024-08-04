Очередной крупный завод спасли от олиграхов и вернули в собственность России

Владимир Шалимов

Ага, раздали всю государственную собственность в загребущие лапы картавых и черноzhопых мироедов практически мгновенно. А назад возвращаем внаглую уворованное - в год по чайной ложке. Да ещё и визжим от радости, присцыкивая в штаны. Ленин бы одним декретом выпотрошил всю собственность из этого сборища позарившихся на общенародную собственность негодяев-олигархов.