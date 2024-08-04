Россия продолжает восстанавливать потерянные в 90-х годах активы, которые были незаконно приватизированы.
Очередной крупный завод спасли от олиграхов и вернули в собственность России
Комментарии
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Владимир Шалимов
Ага, раздали всю государственную собственность в загребущие лапы картавых и черноzhопых мироедов практически мгновенно. А назад возвращаем внаглую уворованное - в год по чайной ложке. Да ещё и визжим от радости, присцыкивая в штаны. Ленин бы одним декретом выпотрошил всю собственность из этого сборища позарившихся на общенародную собственность негодяев-олигархов.
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20 час.
ГС
Галина Соколова
Давно надо избавиться от этих приватизиртваннах олигархах, которые не хотят работать на благо Родины!?
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20 час.
Ч
Чужестранка
Никто не сел на скамью подсудимых за эту приватизацию! А это была общенародная собственность, которую создавали наши отцы и деды! Кучка предателей сдала Америке СССР!
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17 час.
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