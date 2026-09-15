Покоривший Эверест на руках Набиев рассказал о своей суперсиле

Александр Щербак/ТАСС Участники Международного молодежного форума (МФМ) в Екатеринбурге не смогли сдержать слез во время выступления параальпиниста Рустама Набиева, покорившего гору Эверест на одних руках.
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