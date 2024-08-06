BMW представила новую версию X3 с длинной колесной базой для китайского рынка

Компания BMW представила официальные изображения своей новой длиннобазной версии кроссовера X3. Новинка получила увеличенную на 110 мм колесную базу, достигнув размера 2975 мм, что соответствует стандартной колесной базе BMW X5.
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