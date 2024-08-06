Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

273 подписчика

BMW представила новую версию X3 с длинной колесной базой для китайского рынка

BMW представила новую версию X3 с длинной колесной базой для китайского рынка

Компания BMW представила официальные изображения своей новой длиннобазной версии кроссовера X3. Новинка получила увеличенную на 110 мм колесную базу, достигнув размера 2975 мм, что соответствует стандартной колесной базе BMW X5.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх