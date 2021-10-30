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«Такой смертности я не помню»: волгоградский врач честно рассказал о «красной зоне»

«Такой смертности я не помню»: волгоградский врач честно рассказал о «красной зоне»

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета ВолгГМУ, доктор медицинских наук Александр Попов поделился своими мыслями об эпидемии коронавируса на YouTube-канале «Позовите профессора».

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