«Такой смертности я не помню»: волгоградский врач честно рассказал о «красной зоне»

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета ВолгГМУ, доктор медицинских наук Александр Попов поделился своими мыслями об эпидемии коронавируса на YouTube-канале «Позовите профессора».