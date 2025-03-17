Николай БОЛЬШАКОВ Американская газета The New York Times опубликовала очередной проект, согласно которому после прекращения военных действий на территории Украины планируется разместить контингент европейских наблюдателей и полицейских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии