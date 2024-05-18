Невеста Джейсона Стейтема впервые показала лица своих детей

Роузи удостоилась неожиданной чести. Роузи Хантингтон-Уайтли удостоилась комплиментов от короля и королевы LEGION-MEDIAРоузи Хантингтон-Уайтли чрезвычайно гордится своими детьми которых родила от своего жениха Джейсона Стейтема.
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