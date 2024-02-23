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В школе №4 города Миллерово прошел урок мужества

Уок был посвящен памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Перед школьниками выступил Почетный гражданин Миллеровского района, председатель Миллеровской общественной организации Союз ветеранов Афганистана Иван Васильевич Жидков, который проходил службу в Афганистане.

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