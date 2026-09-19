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Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с европейскими соседями

Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с европейскими соседями

Глава государства подчеркнул, что у страны нет агрессивных планов Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями, пишет РИА Новости.

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