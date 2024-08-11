Россия увольняет из своих Вооруженных Сил всех индийцев - посольство РФ в Дели

Россия и Индия проводят скоординированную работу по выявлению и увольнению индийцев с военной службы в России.
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