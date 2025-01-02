Заноза
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Заноза

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Курская дуга: «Чучхе-командир Аид Ир Сен пустил в расход под Суджей всех украинских собак»

Курская дуга: «Чучхе-командир Аид Ир Сен пустил в расход под Суджей всех украинских собак»

    После прорыва ВС РФ в Махновку «легендарную «Пятерочку» оккупанты захотели срочно вывезти в Киев В Сети появляются «подробности» боев в Курской области, то ли от житомирской «ципсоты», то ли от наших хайпожоров.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
До 20 числа ожидаю многого. Оборона ВСУ утратит боеспособность и готова к капитуляции. Кто из регионов заявит о проведении референдума - одобрить! А вот западных нам не нужно - Польша пусть с ними нянчится!
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1 д.
Анастасия Гончарова
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1 д.
Игорь Егоров
Прежде чем подарить Львов, его надо жахнуть так,  чтобы наследники Бандеры горели в огне праведном, за все что они творили в нынешние и былые времена, иначе вся эта мразь возродится.
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22 час.

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