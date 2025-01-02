Курская дуга: «Чучхе-командир Аид Ир Сен пустил в расход под Суджей всех украинских собак»

До 20 числа ожидаю многого. Оборона ВСУ утратит боеспособность и готова к капитуляции. Кто из регионов заявит о проведении референдума - одобрить! А вот западных нам не нужно - Польша пусть с ними нянчится!

Игорь Егоров

Прежде чем подарить Львов, его надо жахнуть так, чтобы наследники Бандеры горели в огне праведном, за все что они творили в нынешние и былые времена, иначе вся эта мразь возродится.