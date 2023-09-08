Не понимаю всего этого многоголосого кипиша относительно Армении.«Охоспеди! Мы её теряем! Всё пропало!».
Мы теряем Армению! Ну и пофуй...
Комментарии
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Ирина м
гнали бы уже этого пашиняна .....
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8 час.
ШБ
Шер Бабаев
Как говорится в Москве много армян чем в самой Армении .Владельцев-капиталистов ТРЦ , Парк Хаятов и Стройасфальтсервисов компани. Надо бы спросить как они к г-ну Пашиняну относятся
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8 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
С большой буквы - кто такой Пашинян??? Тварь продажная, так же как и его отец. Яблочко от яблони...
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7 час.
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