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Мы теряем Армению! Ну и пофуй...

Мы теряем Армению! Ну и пофуй...

Не понимаю всего этого многоголосого кипиша относительно Армении.«Охоспеди! Мы её теряем! Всё пропало!».

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Комментарии
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Ирина м
гнали бы уже этого пашиняна .....
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8 час.
ШБ
Шер Бабаев
Как говорится  в Москве много армян чем в самой Армении .Владельцев-капиталистов  ТРЦ , Парк Хаятов и Стройасфальтсервисов  компани. Надо бы спросить как они к г-ну  Пашиняну относятся
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8 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
С большой буквы - кто такой Пашинян??? Тварь продажная, так же как и его отец. Яблочко от яблони...
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7 час.

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