Мы теряем Армению! Ну и пофуй...

Ирина м гнали бы уже этого пашиняна .....

ШБ Шер Бабаев Как говорится в Москве много армян чем в самой Армении .Владельцев-капиталистов ТРЦ , Парк Хаятов и Стройасфальтсервисов компани. Надо бы спросить как они к г-ну Пашиняну относятся