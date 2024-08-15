ФСБ предотвратила теракт на объекте МВД в Тюменской области

ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области. Его готовили сторонники идеологии массовых убийств. Как сообщили в ФСБ, задержанные планировали подорвать бомбу на объекте органов внутренних дел в Тобольске.
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